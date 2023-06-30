Роман Костомаров показал видео тренировки: спортсмен делает махи с протезами ног

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию и восстановление. Видео тренировки он выложил в соцсети. На кадрах Роман делает махи ногами с протезами, поднимается по лестнице. За выполнением пристально наблюдают врачи. Об этом пишет портал life.ru.

Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию после серьезной госпитализации. Олимпийский чемпион на видео делает махи ногами. На обеих конечностях сейчас протезы. Но это не останавливает спортсмена. Он старательно поднимается по лестнице совершенно самостоятельно. За реабилитацией наблюдают врачи. Ролик выложили под песню “Выше голову, боец”. Под видео Роман Костомаров оставил подпись: “Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!!!"