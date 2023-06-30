В Коми за сутки случилось два пожара

В Коми за сутки произошло сразу два пожара. По предварительным данным, оба возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает МЧС по республике.

Первое возгорание случилось 29 июня в Инте после 17:00. Пожар случился на улице Промышленная в заброшенном здании. Спасатели оперативно приехали на место происшествия. Уже в 18:07 огонь быть потушен. Пострадавших в пожаре не было. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.