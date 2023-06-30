В Коми за сутки случилось два пожара

В Коми за сутки произошло сразу два пожара. По предварительным данным, оба возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает МЧС по республике.
Первое возгорание случилось 29 июня в Инте после 17:00. Пожар случился на улице Промышленная в заброшенном здании. Спасатели оперативно приехали на место происшествия. Уже в 18:07 огонь быть потушен. Пострадавших в пожаре не было. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Причина пожара по предварительным данным — неосторожное обращение с огнем.
В тот же день произошло серьезное возгорание в Сосногорском районе в поселке Поляна на улице Советская. Загорелась хозпостройка. Об инциденте в пожарно-спасательную службу сообщили в 15:22. На место происшествия прибыли 17 огнеборцев и пять единиц техники. Из помещения смогли самостоятельно эвакуироваться пять человек. Пострадавших людей нет, а общая площадь возгорания составила сто квадратных метров. Пожар потушили в 20:47. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.