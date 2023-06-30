Обогатятся в июле: Тамара Глоба назвала знак зодиака, к которому деньги потекут рекой

Известный астролог Тамара Глоба дала свой авторский прогноз на июль 2023 года. Гороскоп для всех знаков зодиака специалист составляет каждый месяц. И на этот раз Тамара Глоба рассказала о счастливчиках месяца и тех, кто разбогатеет. Об этом она поведала на своем ютьюб-канале.
В гороскопе на июль 2023 года Тамара Глоба рассказала, что впереди новое время. Завершается большой период 2022 года и первой половины 2023. По словам астролога, в этот период придут новые люди, новые личности, которые готовы идти вперед и стремятся к новому времени. Они хотят не только показать себя, но и открыть другим дорогу.
Тамара Глоба говорит, что июль 2023 года — это время для новых возможностей, для финансов и технических средств, период страстей. В это же время будет царить любовь, начнется активный поиск новых начинаний, дни новой жизни.
Вторая декада июля 2023 года — это время борьбы. В этот период будет буйство воды, возможны, пожары. Каждому родителю следует помогать своим детям, поддерживать их, спасать от ненадежных компаний.
Дни, которые требуют внимания в июле: 2, 4, 6, 10, 11, 15, 18, 20-23, вторая половина 25 июля и первая половина 26, 27. Важные дни — 10 и 11. Это дни, когда завершаются события первой половины года. 17 июля — день своим новолоунием в Раке открывает последующий период.
Финансовые счастливчики июля — Раки. Их ждут большие перемены, они смогут блеснуть знаниями. Отличное время для обучения, новых связей и планов. В июле 2023 года Раки смогут активно заработать деньги и в этом им поможет весь месяц. Будет денежный поток и хорошая возможность заработка. Важно не спустить все на наряды и на подарки близким. В конце месяца остерегайтесь незнакомых, обходите их стороной. Конец месяца хорош для знакомств и перемен на работе.