Обогатятся в июле: Тамара Глоба назвала знак зодиака, к которому деньги потекут рекой

Известный астролог Тамара Глоба дала свой авторский прогноз на июль 2023 года. Гороскоп для всех знаков зодиака специалист составляет каждый месяц. И на этот раз Тамара Глоба рассказала о счастливчиках месяца и тех, кто разбогатеет. Об этом она поведала на своем ютьюб-канале.

В гороскопе на июль 2023 года Тамара Глоба рассказала, что впереди новое время. Завершается большой период 2022 года и первой половины 2023. По словам астролога, в этот период придут новые люди, новые личности, которые готовы идти вперед и стремятся к новому времени. Они хотят не только показать себя, но и открыть другим дорогу.