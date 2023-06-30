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Только два знака зодиака ждут судьбоносные события: жизнь изменится кардинально

Только два знака зодиака ждут судьбоносные события: жизнь изменится кардинальноиз архива редакции "Про Город Сыктывкар"

Астрологи назвали два знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится во второй половине 2023 года. Таким людям прогнозируют судьбоносные события. Об этом пишет портал sportkp.ru.

Жизнь изменится у Близнецов. Звезды говорят, что все перевернется с ног на голову. Представителям этого знака зодиака уготовили новую работу или большой карьерный рост. При этом Близнецы будут со всей включенностью относиться к делу, их замотивируют новые задачи. Интересно, что везти этому знаку зодиака будет везти до самого 2024 года. Астрологи считают, что впереди приятные сюрпризы в виде новых финансовых прибавлений и успехов.

Летом 2023 кардинальные изменения в жизни ждут Раков. Представителей этого знака зодиака ждет внезапный переезд или даже смена деятельности. При этом астрологи настоятельно рекомендуют трепетно и с умом относиться к финансам. Необходимо экономить, чтобы расточительность не привела к денежному краху. Ракам рекомендуется продуктивно работать и следить за своими тратами — тогда успех и везение будут сопровождать во второй половине 2023 года.

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