В Коми обсудили возможность создания проектного института

При строительстве коммунальной и социальной инфраструктур в большинстве случаев проектно-сметная документация проходит корректировку, что в свою очередь оттягивает сроки сдачи объекта и увеличивает затраты. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов на заседании Координационного совета при Главе Республики Коми по стратегическому управлению. Темой встречи стало доступное и комфортное жилье населения, поясняет Комиинформ.

По мнению Чибисова, низкое качество документации по проектно-изыскательным работам связано с отсутствием в регионе организации с сильными инженерными кадрами. В основном работой с проектной документацией всех объектов занимаются подрядчики из других субъектов, которые после завершения работы на объекте уходят из Коми. Решить проблему сможет создание в республике государственного проектного института, специалисты которого будут, в том числе разрабатывать проектную документацию для государственных нужд.