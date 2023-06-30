В Коми обсудили возможность создания проектного института

При строительстве коммунальной и социальной инфраструктур в большинстве случаев проектно-сметная документация проходит корректировку, что в свою очередь оттягивает сроки сдачи объекта и увеличивает затраты. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов на заседании Координационного совета при Главе Республики Коми по стратегическому управлению. Темой встречи стало доступное и комфортное жилье населения, поясняет Комиинформ.
По мнению Чибисова, низкое качество документации по проектно-изыскательным работам связано с отсутствием в регионе организации с сильными инженерными кадрами. В основном работой с проектной документацией всех объектов занимаются подрядчики из других субъектов, которые после завершения работы на объекте уходят из Коми. Решить проблему сможет создание в республике государственного проектного института, специалисты которого будут, в том числе разрабатывать проектную документацию для государственных нужд.
Глава Коми Владимир Уйба поддержал выступающего и напомнил, что поднимал этот вопрос и давал соответствующее указание еще в 2021 году, однако его слова не были услышаны. Проблема низкого качества документации выбивает Республику из сроков программ финансирования, считает губернатор.
Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева пояснила, что в свое время УФАС не дал разрешение создавать такие структуры в республике, потому вопрос стал на стоп. Тем не менее Уйба настоял на том, что проблему надо решать, поскольку от этого зависит будущее региона.