В Сыктывкаре умер знаменитый фотограф Коми Юрий Осетров. Мужчине было 73 года. В социальных сетях журналистка Елена Шелест написала, что Юрий скончался из-за продолжительной болезни.

Юрий Осетров 18 лет был личным фотографом глав Республики Коми. Его наградили медалью “За трудовую доблесть”, а также признали “Заслуженным работником Коми”.