Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре умер знаменитый фотограф Коми Юрий Осетров

В Сыктывкаре умер знаменитый фотограф Коми Юрий ОсетровФото из соцсетей Юрия Осетрова

В Сыктывкаре умер знаменитый фотограф Коми Юрий Осетров. Мужчине было 73 года. В социальных сетях журналистка Елена Шелест написала, что Юрий скончался из-за продолжительной болезни. 

Юрий Осетров 18 лет был личным фотографом глав Республики Коми. Его наградили медалью “За трудовую доблесть”, а также признали “Заслуженным работником Коми”. 

Как известно, ветеран фотожурналистики Юрий Владимирович Осетров боролся с тяжелым онкозаболеванием. 

Краткая сводка

Юрия Осетров родился в городе Курск в 1950 году. Мужчина работал в Сыктывкарском Государственном университете и преподавал фотографию на факультете общественных профессий. 

Снимки знаменитого фотографа печатаются в республиканских газетах “Молодежь Севера” и “Красное знамя”.

...

  • 0

Популярное

Последние новости