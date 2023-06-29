В Сыктывкаре умер знаменитый фотограф Коми Юрий Осетров. Мужчине было 73 года. В социальных сетях журналистка Елена Шелест написала, что Юрий скончался из-за продолжительной болезни.
Юрий Осетров 18 лет был личным фотографом глав Республики Коми. Его наградили медалью “За трудовую доблесть”, а также признали “Заслуженным работником Коми”.
Как известно, ветеран фотожурналистики Юрий Владимирович Осетров боролся с тяжелым онкозаболеванием.
Краткая сводка
Юрия Осетров родился в городе Курск в 1950 году. Мужчина работал в Сыктывкарском Государственном университете и преподавал фотографию на факультете общественных профессий.
Снимки знаменитого фотографа печатаются в республиканских газетах “Молодежь Севера” и “Красное знамя”.