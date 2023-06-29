В России начнут конфисковывать домашних и диких животных за жестокое обращение. Законопроект подготовил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Депутат Единой России считает, что такие меры принять необходимо, особенно по отношению диких животных.