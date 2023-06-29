В России начнут конфисковывать домашних и диких животных за жестокое обращение. Законопроект подготовил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Депутат Единой России считает, что такие меры принять необходимо, особенно по отношению диких животных.
"Содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях", — заявил парламентарий.
Также нужно изымать питомцев, если их владельцы всяческим образом издевается над живым существом. Также, если человек бьет, морит голодом или еще как-то причиняет вред животному — его оштрафуют.
Также депутат привел в пример блогеров, которые на своих прямых эфирах изводят своих животных.