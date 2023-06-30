"Народный контроль": куда обращаться сыктывкарцам, если растет борщевик во дворе

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает растущий во дворе борщевик, а кто-то жалуется на некультурных подростков и работу автобусной компании. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.

Про автобусы и остановки:

"Почему автобусы вечером проезжают мимо остановки “Ж/д вокзал”? Целых три автобуса проехали мимо! В период с 19:28 по 19:34. Маршруты 44, 33а и 17. Может мэрии уже наконец взяться за общественный транспорт?"

Сыктывкарцы также рассказали, что на некоторых автобусных остановках нет крыши: