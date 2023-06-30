"Народный контроль": куда обращаться сыктывкарцам, если растет борщевик во дворе

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает растущий во дворе борщевик, а кто-то жалуется на некультурных подростков и работу автобусной компании. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.
Про автобусы и остановки:
"Почему автобусы вечером проезжают мимо остановки “Ж/д вокзал”? Целых три автобуса проехали мимо! В период с 19:28 по 19:34. Маршруты 44, 33а и 17. Может мэрии уже наконец взяться за общественный транспорт?"
Сыктывкарцы также рассказали, что на некоторых автобусных остановках нет крыши:
“Сегодня, 28 июня опять не было первого автобуса 44 маршрута в сторону Орбиты. Расписания на остановке “Рынок” на Орджоникидзе нет, также как нет и крыши над скамейкой. В непогоду: слякоть, снег на нее не присесть”.
Ответ мэрии:
“Обустройство остановочных комплексов производится в плановом порядке при наличии финансирования, предусмотренного на эти цели. К сожалению, обустройство остановочного павильона на остановке "Рынок" по улице Орджоникидзе на этот год не запланирован. При достаточном финансировании вопрос будет рассмотрен в последующие годы. Сигнал по автобусу № 44 передали нашим специалистам. Они свяжутся с перевозчиком, уточнят данные, возможно, организуют рейд. Для этого потребуется время. Вернемся с ответом через неделю”.
Про борщевик:
"Во дворе Октябрьского проспекта, 89 есть территория, которая не относится к управляющей компании, но там растет борщевик. Мы, конечно, каждый год своими силами косили, но в этом году нет возможности. Это муниципальная территория. Во дворе гуляет много детей и они могут обжечься".
Ответ мэрии:
“Передали Ваш сигнал специалистам из профильного отдела. Они выедут на место с осмотром, поднимут необходимую документацию, свяжутся с подрядной организацией для уточнения работ и сроков. Для этого потребуется время. Вернемся с ответом через неделю”
Про подростков:
"Хотела показать, может, кто узнает своих бессовестных детей. На площадке по улице Борисова группа подростков стащила из "Магнита" напротив тележку, принесли ее на детскую площадку, затем начали курить вейпы прямо на детской площадке. Говорили про какую-то жижу, надо залить, матерились как сапожники. Неужели родителям все равно где и как проводят свое время их дети?"
Сыктывкарцы также отметили, что подростки часто мусорят и некультурно ведут себя на этой площадке:
“Мы живем в этом районе, сами не рады, что там находится детская площадка. Дети ведут себя безобразно, на замечания отвечают трехэтажным матом, что волосы дыбом встают. Мусор по всей площадке, хотя есть урны”.
Ответ мэрии:
“За территорией детской площадки вокруг забора отвечает управляющая компания ближайших домов — предприятие "Жилкомхоз". Внутри площадку дважды в неделю подметает подрядная организация, мусор из урн убирают ежедневно. Вопросы воспитания подрастающего поколения, прививания им уважения к окружающим и чистоте — уже компетенция родителей”.