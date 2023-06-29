Какую колу можно пить: “Роскачество” проверило газированные напитки на опасные вещества

После ухода с российского рынка бренда Coca-Cola на прилавках магазинов появились аналоги. “Роскачество” проверило 20 напитков, чтобы узнать безопасны ли они для потребителей и соответствуют ли нормам.

Сколько напитков проверили

Специалисты “Роскачество” выбрали 20 напитков и узнали, какое количество сахара в газировке, соответствует ли состав заявленному на этикетке.