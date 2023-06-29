Какую колу можно пить: “Роскачество” проверило газированные напитки на опасные вещества

После ухода с российского рынка бренда Coca-Cola на прилавках магазинов появились аналоги. “Роскачество” проверило 20 напитков, чтобы узнать безопасны ли они для потребителей и соответствуют ли нормам.
Сколько напитков проверили
Специалисты “Роскачество” выбрали 20 напитков и узнали, какое количество сахара в газировке, соответствует ли состав заявленному на этикетке.
Нововведения
На сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года вводится акциз. Он необходим, чтобы производители снизили содержание сахара в газировке.
Что выбрали потребители
“Роскачество” предложило обычным потребителям поучаствовать в слепом тестировании и определить, какой из напитков вкуснее остальных и больше похож на оригинал. Дегустировали колу от разных производителей 572 человека — это были жители Москвы в возрасте до 50 лет, которые хотя бы раз в месяц пьют газировку.
Лидерами по “похожести” стали Bochkari, Fantola и “Добрый Cola”. Самые высокие оценки получили: “Добрый Cola”, “Черноголовка”, Cool Cola, Pepsi, Export Style Classic Cola, Royal Cola и Fun up Cola.
Результаты исследования качества
7 из 20 товаров оказались отличного качества. Проверяли напитки по 40 показателям безопасности, качества и достоверности. 50% товаров соответствуют обязательным требованиям стандарта “Роскачества”. В напитках “ВкусВилл” и Pepsi выявлено превышение требований по количеству дрожжей и плесневых грибов в сумме.
Достоверность маркировки не совпала у Export Style Classic Cola — содержание консерванта не соответствует заявленному в маркировке.
- “Моя цена”, Funky Monkey, “Каждый день”, “ВкусВилл” не соответствовали маркировке по наличию ортофосфорной кислоты (Е338) в пересчете на фосфаты (Р2О5).
- У напитка Coca-Cola classic в маркировке ортофосфорная кислота заявлена в составе, но по факту превышены допустимые значения.
- Напиток Fantola не соответствовал маркировке по массовой концентрации цитрата натрия (Е331) в пересчете на лимонную кислоту.
- Есть несоответствия ГОСТу по вкусу или аромату у напитков Cool Cola по вкусу и аромату, “Ашан” — по аромату.
Опасные вещества
Ни в одном из напитков не обнаружили опасные вещества. Также там не выявлена кишечная палочка и патогенные микроорганизмы. По массовой доле сухих веществ, объемной доле этилового спирта и массовой доле двуокиси углерода несоответствий не выявлено. Посторонние примеси не обнаружены.
Маркировка оказалась достоверной у всех товаров по следующим показателям:
- Объем продукции.
- Массовые доли углеводов, общего сахара, белка, жира.
- Массовая концентрация кофеина.
- Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей — сорбатов — в пересчете на сорбиновую кислоту.