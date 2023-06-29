Где купить черешню в Сыктывкаре: сколько стоит и как выбрать

Сезон черешни в самом разгаре, поэтому практически в каждом магазине можно найти эту ягоду. Как пишет “Роскачество”, основные поставщики в Россию – это Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Молдова, Сербия. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, за сколько в столице Коми можно купить черешню и на что обратить внимание при ее выборе. В магазинах Сыктывкара цены на ягоду различаются — в одних торговых лавках она более спелая и сладкая, а в других — мятая либо поврежденная с дефектами и пятнами.

В “Магните” черешня продается за 339 рублей за килограмм. На прилавке есть свежие и старые ягоды, с вмятинами и пятнами.

В “Пятерочке” черешня стоит 402 рубля без акции и 349 рублей по акции. Ягоды спелые, без вмятин и дефектов.

В магазине “Окей” черешня продается только фасованная в пластиковой упаковке и стоит 259 рублей за 500 грамм. Почти все ягоды гладкие, без трещин и дефектов.

В гипермаркете “Лента” ягоды продаются за 526 рублей без акции за килограмм и 499 рублей по акции. При покупке от пяти килограммов цена составит 349 рублей. Черешня в хорошем состоянии, без повреждений.

В одной из фруктовых лавок Сыктывкара цена на черешню составляет 395 рублей, а за 488 рублей можно купить более сладкую и спелую ягоду без дефектов.

Как рассказали сотрудники одного из киосков Сыктывкара, где продают фрукты и овощи, самая сладкая и вкусная ягода — из Азербайджана:

“У нас все ягоды вкусные. Продаем только один вид — из Азербайджана. Советую покупать именно такую черешню, так как она более сладкая, чем все остальные. Цена в нашем магазине на один и тот же вид разная, так как за 488 рублей ягоды без вмятин и дефектов, а за 395 — немного помятые, но на вкус такие же. При выборе ягод стоит обращать внимание на то, откуда они привезены, а также смотреть, чтобы они были не сильно мягкие — это означает, что они переспевшие”, — поделилась работница фруктовой лавки.