В российских школах появится новый предмет, который заменит "ОБЖ"

В школах России с 1 сентября 2024 года может появится новый предмет “Основа безопасности и защита Родины”. В данный момент готовится рабочая группа, которая будет заниматься учебной программой. Об этом сообщила замдиректора департамента госполики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме.
Учебную программу помогут сформировать представители Минобороны и МЧС. Также скоро начнется работа над новым учебником для средней школы.
Уже с 1 сентября 2024 года школьники начнут работать по новой учебной программе. Об этом пишет РИА Новости.
Как подчеркнула Анна Тимофеева, сейчас стоят две основные задачи.
“Должны внести изменения в 273-й федеральный закон в части переименования учебного предмета ОБЖ – “Основа безопасности и защита Родины”, и внести изменения в Федеральные образовательные государственные стандарты, соответственно, в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания, расширить эту зону личностных результатов”, — отметила женщина.