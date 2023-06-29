В российских школах появится новый предмет, который заменит "ОБЖ"

В школах России с 1 сентября 2024 года может появится новый предмет “Основа безопасности и защита Родины”. В данный момент готовится рабочая группа, которая будет заниматься учебной программой. Об этом сообщила замдиректора департамента госполики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме.

Учебную программу помогут сформировать представители Минобороны и МЧС. Также скоро начнется работа над новым учебником для средней школы.

Уже с 1 сентября 2024 года школьники начнут работать по новой учебной программе. Об этом пишет РИА Новости.

Как подчеркнула Анна Тимофеева, сейчас стоят две основные задачи.