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Сбер расширил ипотеку на жильё в залоге у других банков

Сбер расширил ипотеку на жильё в залоге у других банковФото Sber

Сбер расширил список недвижимости, которую можно купить по программе "Залоговые объекты других банков".

Если раньше по такой программе можно было приобрести только квартиру, то теперь клиентам банка доступны: на вторичном рынке — квартира, жилой дом с земельным участком и таунхаус, а на первичном рынке — квартира и апартаменты.

Также теперь клиенты могут купить квартиры в новостройках, которые находятся в залоге по ипотеке у других банков, по льготной программе "Семейная ипотека" по ставке — от 5,7% годовых. "Семейная ипотека" — одна из самых популярных льготных программ. Самый большой процент сделок по ней среди всех льготных программ в мае аналитики Домклик зафиксировали в Республике Хакасия (34,5%), Республике Адыгея (27,6%) и Пензенской области (27,4%).

Продавец по кредитному договору другого банка должен быть заемщиком, созаемщиком или поручителем-собственником недвижимости.

Подать заявку на семейную ипотеку и ипотеку на вторичное жилье можно онлайн на Домклик.

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