Сбер расширил ипотеку на жильё в залоге у других банков

Сбер расширил список недвижимости, которую можно купить по программе "Залоговые объекты других банков". Если раньше по такой программе можно было приобрести только квартиру, то теперь клиентам банка доступны: на вторичном рынке — квартира, жилой дом с земельным участком и таунхаус , а на первичном рынке — квартира и апартаменты.

Также теперь клиенты могут купить квартиры в новостройках, которые находятся в залоге по ипотеке у других банков, по льготной программе "Семейная ипотека" по ставке — от 5,7% годовых. " Семейная ипотека" — одна из самых популярных льготных программ. Самый большой процент сделок по ней среди всех льготных программ в мае аналитики Домклик зафиксировали в Республике Хакасия (34,5%), Республике Адыгея (27,6%) и Пензенской области (27,4%).

Продавец по кредитному договору другого банка должен быть заемщиком, созаемщиком или поручителем-собственником недвижимости.