Выбирают диджитал: половина россиян копит на пенсию в Сбере онлайн

Россияне стали чаще откладывать на негосударственную пенсию в "цифре". К такому выводу пришли аналитики СберНПФ, изучив статистику по клиентскому портфелю за январь — май 2023 года. Почти половина цифровых договоров пришлась на миллениалов. Каждую вторую онлайн-копилку открыла женщина. При этом самыми "цифровыми" сберегателями оказались москвичи.

С начала года клиенты СберНПФ оформили почти 20 тысяч индивидуальных пенсионных планов (ИПП), 58% из них — в "цифре". Доля тех, кто начал формировать негосударственную пенсию в онлайн, выросла на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что женщины пользуются цифровыми решениями чаще мужчин — в 52% случаев.

Почти каждый второй (49%) цифровой договор заключили миллениалы (люди, рождённые в 1981–1996 годах). Ещё 44% онлайн-копилок на пенсию открыли представители поколения X (1965–1980 годы). Миллениалы начинают откладывать на негосударственную пенсию в "цифре" в среднем за 22 года до наступления пенсионных оснований, иксы — за 10 лет.

В январе — мае 2023 года россияне с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 9,6 тысяч рублей, чтобы самостоятельно создать дополнительный капитал на пенсию. Мужчины в среднем выделяли на эту цель 10,6 тысяч рублей, женщины — 8,7 тысяч рублей.