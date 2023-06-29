В нескольких районах Коми объявили штормовое предупреждение

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики. Так, 29 июня 2023 года до 20:00 ожидаются грозы на крайнем юге Коми Республики, также в ближайшие часы будет шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, в некоторых районах выпадет град.

Также с 6 утра до 18:00 вечера 30 июня сразу в нескольких районах будут грозы с сильными ливнями. Под влияние циклона попадают Койгородский, Прилузский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский и Корткеросский районы, кроме того непогода ожидается и в столице Коми — Сыктывкаре.