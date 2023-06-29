Сбер возобновляет приём заявок на "Сельскую ипотеку"

Сбер с 29 июня снова начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" на Домклик. С её помощью можно купить или построить жильё в сельской местности по льготной ставке от 2,7%.

Для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, теперь предлагается ипотека по ставке 0,1%. Это такие регионы, как Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Смоленская, Челябинская области, Алтайский край, республики Северная Осетия — Алания, Дагестан, Карелия и Карачаево-Черкесия (список приграничных населенных пунктов уточняйте у менеджера в банке). Дисконты при такой ставке не действуют.