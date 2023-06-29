Выяснилось состояние ребенка из Коми, который выпал из окна пятого этажа

Стало известно состояние ребенка из Удоры, который выпал с пятого этажа. Двухлетний житель Коми до сих пор находится под наблюдение медиков Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщает Минздрав Коми.

Как рассказали в ведомстве, ребенок из поселка городского типа Междуреченск Удорского района Республики Коми находится в тяжелом состоянии. Однако, оперативное вмешательство пока еще не требуется. Ранее была информация, что малышка придется оперировать.