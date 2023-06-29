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Выяснилось состояние ребенка из Коми, который выпал из окна пятого этажа

Выяснилось состояние ребенка из Коми, который выпал из окна пятого этажаФото "Про Город Сыктывкар"

Стало известно состояние ребенка из Удоры, который выпал с пятого этажа. Двухлетний житель Коми до сих пор находится под наблюдение медиков Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщает Минздрав Коми.

Как рассказали в ведомстве, ребенок из поселка городского типа Междуреченск Удорского района Республики Коми находится в тяжелом состоянии. Однако, оперативное вмешательство пока еще не требуется. Ранее была информация, что малышка придется оперировать. 

Напомним, трагедия случилась 28 июня 2023 года в Удорском районе. Двухлетний малыш упал из окна пятого этажа. После происшествия ребенка отвезли в столицу Коми в РДКБ.

Полиция выяснила, что семья ребенка благополучная и не стояла на учете.

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