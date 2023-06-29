Они разбогатеют к концу 2023 года: Тамара Глоба назвала счастливчиков

Известный астролог России Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака благоволит удача в финансах. Специалист рассказала, что только одному звезды пророчат богатство к концу 2023 года, пишет портал “Город Киров.ru”.

Во второй половине 2023 года астролог определила главных счастливчиков в деньгах — ими станут те, кто родился под знаком Козерога. Оказывается, таким людям дается шесть месяцев, чтобы они успели как следует разбогатеть.