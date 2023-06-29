В Сыктывкаре снесут еще одно здание: на его месте планируется строительство парковки

В Сыктывкаре в ближайшее время могут снести заброшенное здание по адресу Карла Маркса, 127. Об этом сообщает администрация столицы Коми.
Для сноса нежилого дома привлекли соцпартнеров. На 29 июня мэрия Сыктывкара реализовала работу по изъятию земельных участков и индивидуального жилого здания для муниципальных нужд и обустройства парковки.
Собственникам выплатили возмещение за их изъятое имущество. Также администрация выполнила все свои обязательства, кроме того уже зарегистрирован переход права собственности от граждан.
Здание на улице Карла Маркса, 127 освободили 8 июня 2023 года, в тот же день его передали администрации Сыктывкара по акту приема-передачи. Снос здания будет выполнен в течение июля 2023 года.