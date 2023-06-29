В Сыктывкаре снесут еще одно здание: на его месте планируется строительство парковки

В Сыктывкаре в ближайшее время могут снести заброшенное здание по адресу Карла Маркса, 127. Об этом сообщает администрация столицы Коми.

Для сноса нежилого дома привлекли соцпартнеров. На 29 июня мэрия Сыктывкара реализовала работу по изъятию земельных участков и индивидуального жилого здания для муниципальных нужд и обустройства парковки.