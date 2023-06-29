В Коми количество зафиксированных случаев получения взятки выросло в 3,5 раза

В Коми в 2023 году количество зафиксированных случаев получения взятки увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщил Комиинформ со ссылкой на начальника правового отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности МВД по Коми Владимира Карпова. Он зачитал свой доклад на брифинге для региональных СМИ, тема которого - противодействие коррупции.

Как следует из доклада, в Коми число взяток в крупном размере выросло в 1,5 раза. Так, в 2022 году сотрудники МВД региона возбудили 13 уголовных дел по признакам взятки, а за пять месяцев 2023 года аналогичных дел - уже 12. При этом в минувшем году средний размер суммы взятки не превышал 316 тысяч рублей, сейчас взяткодатели ради своих целей готовы предложить порядка 350 тысяч рублей.