В Коми количество зафиксированных случаев получения взятки выросло в 3,5 раза

В Коми в 2023 году количество зафиксированных случаев получения взятки увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщил Комиинформ со ссылкой на начальника правового отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности МВД по Коми Владимира Карпова. Он зачитал свой доклад на брифинге для региональных СМИ, тема которого - противодействие коррупции.
Как следует из доклада, в Коми число взяток в крупном размере выросло в 1,5 раза. Так, в 2022 году сотрудники МВД региона возбудили 13 уголовных дел по признакам взятки, а за пять месяцев 2023 года аналогичных дел - уже 12. При этом в минувшем году средний размер суммы взятки не превышал 316 тысяч рублей, сейчас взяткодатели ради своих целей готовы предложить порядка 350 тысяч рублей.
Как отметил выступающий, все уголовные дела за получение незаконных денежных средств возбуждены против руководителей госучреждений среднего звена, среди них: руководитель государственного учреждения республиканского уровня, заместитель главы администрации одного из муниципалитетов Республики Коми, руководитель подведомственных ОАО "РЖД" учреждений, руководители муниципальных учреждений, осуществляющие функции, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Карпов также заметил, что в Коми ситуация с коррупционными преступлениями остается спокойной, если сравнивать ее с другими субъектами России.