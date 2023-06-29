Упрямые и гиперактивные дети: астролог назвала тех, которые не будут слушаться

По мнению астролога Ольги Сохолтуевой, одними из самых непослушных и упрямых детей считаются те, кто родился под знаками Близнеца и Водолея, пишет "Москва 24". Непослушными и неуправляемыми астролог называет Близнецов и Водолеев. Ольга Сохолтуева считает, что мальчики, которые родились под огненными знаками зодиака, например, Овны, Львы и Стрельцы, тоже не дадут расслабиться и с удовольствием покажут свой характер.

В тройке воздушных знаков, где Близнецы, Водолеи и Весы, последние — это самые покладистые. Дети под знаком Весов всегда готовы к компромиссу, могут договориться, они достаточно лояльные и учитывают мнение не только свое собственное, но и других людей. Чего не скажешь о Водолеях. Они доверяют только своему опыту. Дети под этим знаком свободолюбивые, любят эксперименты.

Близнецам сложно стать послушными, но можно. Взрослым стоит делиться с детьми полезной информацией, всегда заинтересовывать ребенка, отвечать на все возникающие вопросы.

Мальчики под знаками Овна, Льва и Стрельца — это тройка максимально непослушных. Такие дети упертые, упрямые и доверяют только тому, что проверили сами. А вот девочки, которые родились под огненными знаками зодиака, могут быть вполне покладистыми.

Дети знаков Земли, Девы, Козероги и Тельцы, обычно послушные. Взрослые для них авторитеты и мнение их тоже.