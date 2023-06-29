В праздничные выходные изменятся схемы движения автобусов в Сыктывкаре

В субботу, 1 июля, в связи с празднованием республиканского выпускного "Твои облака" изменится схема движения автобусов по нескольким маршрутам. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии столицы Коми.
Напомним, мероприятие пройдет первого июля с 15:00 до 21:00 часов, тогда как временный маршрут автобусов будет действовать в этот день с 07:00 до 24:00 часов.
По маршруту № 1 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Куратова — ул. Советская — далее согласно маршруту. Не задействованы будут остановки: "Дворец творчества", "ул. Ленина" в районе дома № 49. Временными остановками станут "Администрация" (в прямом направлении), "отель Авалон" (в обратном направлении).
По маршруту № 3 — в прямом и обратном направлении: ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Советская — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная - далее согласно маршруту. Не задействованы остановки: "Дворец творчества", "ул. Ленина", в районе дома № 49, "Русская гимназия". Временными остановками станут "Гостиница Авалон", "Баня № 3" (в прямом направлении, в сторону с/х Пригородного), "Администрация", "Дом художников" (в обратном направлении, в сторону аэровокзала).
По маршруту № 12 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — далее согласно маршруту. Не задействованы будут остановки: "Дворец творчества", "ул. Ленина", в районе дома № 49 (в прямом и обратном направлении). Откроются временные остановки: "Администрация", "Дом художников" (в прямом направлении, в сторону Автостанции), "гостиница Авалон"(в обратном направлении, в сторону Эжвы).
По маршрут № 23 — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональна— ул. Домны Каликовой — ул. Кирова. Не задействованы будут остановки в обе стороны: "ул. Ленина", в районе дома № 49", Баня № 3. Временными остановками станут: в прямом направлении (в сторону п.г.т. Краснозатонский): "Администрация", "Дом художников", в обратном направлении (в сторону пл. им Габова): "Дом художников", "Ул. Пушкина", " гостиница Авалон, "Дворец творчества".
По маршруту № 25 — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная— ул. Домны Каликовой — ул. Кирова. Не задействованы будут остановки в обе стороны: "ул. Ленина", в районе дома № 49", Баня № 3. Откроются временные остановки: в прямом направлении (в сторону п.г.т. Краснозатонский): "Администрация", "Дом художников", в обратном направлении (в сторону пл. им Габова): "Дом художников", "Ул. Пушкина", " гостиница Авалон, "Дворец творчества".
По маршруту № 46 — в сторону автостанции — ул. Коммунистическая — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — далее согласно маршруту. В сторону "Давпона" - ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Коммунистическая — далее согласно маршруту. Не задействованы будут остановки: "Администрация", "ул. Ленина", в районе дома № 49. Временными остановками в оба направления станут "Дом художников".
По маршруту № 126 — в прямом и обратном направлении: Ул. Орджоникидзе — Ул. Интернациональная — Ул. Куратова — Ул. Советская. Не задействованы будут остановки в оба направления: "Дворец творчества", "ул. Ленина" в районе дома № 49. Заработают временные остановки: "Администрация" (в сторону максаковских дач), "гостиница Авалон" (в сторону "Орбиты").