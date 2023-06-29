В праздничные выходные изменятся схемы движения автобусов в Сыктывкаре

В субботу, 1 июля, в связи с празднованием республиканского выпускного "Твои облака" изменится схема движения автобусов по нескольким маршрутам. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии столицы Коми.

Напомним, мероприятие пройдет первого июля с 15:00 до 21:00 часов, тогда как временный маршрут автобусов будет действовать в этот день с 07:00 до 24:00 часов.