В Коми разоблачили мошенника из Москвы

Мошенник из Москвы создал интернет-сайт, на котором продавал товары для автомобиля. После сделки мужчина не отправлял заказанное. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, зампрокурора региона утвердил обвинение в адрес 41-летнего жителя Москвы по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.

Республиканские следователи выяснили, что с февраля по июнь 2022 года житель города Раменского в Московской области похищал деньги через собственный интернет-сайт. Мужчина торговал на нем запчастями для автомобилей, но после проведения оплаты со стороны клиента не отправлял товар. Из-за преступных действий жителя Подмосковья пострадало 34 человека, а общий ущерб достиг 386 тысяч рублей.