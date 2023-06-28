Творожная запеканка как в садике: в Сети делятся “настоящим” рецептом

Многие из нас до сих пор помнят вкус той самой творожной запеканки, которой кормили в детском саду. Сейчас в столовых найти похожую не так уж и легко. в Сети предлагают несколько рецептов запеканки из творога, которая, как уверяют авторы, “настоящая”.
В СССР творожную запеканку давали не только в детских садах. Нежный десерт так же был в меню ресторанов, в санаториях. Этот вкус, наверняка, помнят многие до сих пор. Оказывается, в рецепте нет муки, вместо нее есть несколько ложек манной крупы. Сам рецепт удивительно прост.
Потребуется:
- Творог — 400 грамм,
- Сахар — 60 грамм,
- Манная крупа — 2 столовых ложки,
- Яйца — 4 штуки,
- Соль — щепотка,
- Ванилин — на кончике ножа,
- Сливочное масло — для смазывания формы.
Приготовление: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, не холодные. Яйца разбить в глубокую форму, засыпать сахар и соль. Все тщательно взбить. Туда же необходимо добавить творог, ванилин и манную крупу. Массу следует перемешать, а затем оставить “отдохнуть” на 15 минут или чуть дольше. В это время манка разбухнет. Выложить массу в форму с бортами, выпекать в духовке при температуре 180-200 градусов до румяной корочки — примерно 30 минут.