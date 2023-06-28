Творожная запеканка как в садике: в Сети делятся “настоящим” рецептом

Многие из нас до сих пор помнят вкус той самой творожной запеканки, которой кормили в детском саду. Сейчас в столовых найти похожую не так уж и легко. в Сети предлагают несколько рецептов запеканки из творога, которая, как уверяют авторы, “настоящая”.

В СССР творожную запеканку давали не только в детских садах. Нежный десерт так же был в меню ресторанов, в санаториях. Этот вкус, наверняка, помнят многие до сих пор. Оказывается, в рецепте нет муки, вместо нее есть несколько ложек манной крупы. Сам рецепт удивительно прост.