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Сыктывкарская группа может представить Коми на крупнейшем российском фестивале рока

Сыктывкарская группа может представить Коми на крупнейшем российском фестивале рокаФото из архива группы "Один на кухне"

Сыктывкарская рок-группа “Один на кухне” может представить Республику Коми на музыкальном фестивале “Нашествие”. Ребятам остается только выиграть голосование на сайте молодыеветра.рф. 

Профессиональное жюри в лицах знаменитых музыкантов отобрали 240 участников, в их число попала сыктывкарская рок-группа “Один на кухне”. Музыкальное объединение существует с 2015 года. 

“Группа собиралась постепенно, так как в провинциальном городе не так просто найти подходящих музыкантов. Участники ранее не были знакомы, и вообще пришли каждый из своей "вселенной", но быстро научились сотрудничать и взаимодействовать. Раньше участники играли более тяжелую музыку, и в какой-то момент захотелось поиграть что-то легкое и мелодичное. Первоначальный состав собирали, спрашивая у всех знакомых музыкантов, но не все приживались в группе. Окончательный состав было собрать проще, потому, что к тому времени наш клип уже показывали на “ТНТ” Коми, и желающих стало больше”, — рассказала пиар-менеджер группы Полина Яковлева. 

В 2021 году они выпустили свой первый альбом “Пастельные драмы”.

“Дело в том, что первый альбом должен был быть другим. Он был практически полностью записан, включал 13 песен и имел более атмосферное звучание. Но из-за чехарды с составом и "душности" экс-участников превратился в долгострой и был заморожен. Морально проще было заниматься новыми треками. Но, возможно, мы когда-нибудь доберемся до первоначального альбома и закончим его”, — пояснила Полина. 

Про участие в музыкальном фестивале “Нашествие” узнала пиар-менеджер группы, и сразу же предложила идею музыкантам.

“Я оформила заявку на участие. И вот, из 4041 участников нашу группу отобрали в полуфинал, в который вошли всего 240 участников. Далее в финал пройдут только 50 исполнителей. Очень надеемся попасть в это число”, — отметила пиар-менеджер. 

Музыкальная группа представила в конкурсе свою песню и клип “Не со мной”.

“Этот фестиваль очень крупный, хорошо рекламируется и собирает в среднем 200 тысяч посетителей. Это был бы хороший профит для нас. Тем более, что Сыктывкар на нем еще никто не представлял”, — сообщила девушка. 

Проголосовать за сыктывкарскую группу можно на сайте молодыеветра.рф. 

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