Сыктывкарская группа может представить Коми на крупнейшем российском фестивале рока

Сыктывкарская рок-группа “Один на кухне” может представить Республику Коми на музыкальном фестивале “Нашествие”. Ребятам остается только выиграть голосование на сайте молодыеветра.рф.

Профессиональное жюри в лицах знаменитых музыкантов отобрали 240 участников, в их число попала сыктывкарская рок-группа “Один на кухне”. Музыкальное объединение существует с 2015 года.

“Группа собиралась постепенно, так как в провинциальном городе не так просто найти подходящих музыкантов. Участники ранее не были знакомы, и вообще пришли каждый из своей "вселенной", но быстро научились сотрудничать и взаимодействовать. Раньше участники играли более тяжелую музыку, и в какой-то момент захотелось поиграть что-то легкое и мелодичное. Первоначальный состав собирали, спрашивая у всех знакомых музыкантов, но не все приживались в группе. Окончательный состав было собрать проще, потому, что к тому времени наш клип уже показывали на “ТНТ” Коми, и желающих стало больше”, — рассказала пиар-менеджер группы Полина Яковлева.

В 2021 году они выпустили свой первый альбом “Пастельные драмы”.