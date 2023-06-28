“Поворотные события”: астролог Василиса Володина рекомендует в июле следить за новостями

Астролог Василиса Володина дала прогноз на июль и рассказала, что впереди ждут важные политические события. Известная телеведущая на своем ютуб-канале отметила, что необходимо следить за новостями.
Вторая половина июля на полтора года сдвинет приоритеты. В течение последующих 30 дней астролог рекомендует внимательно следить за новостями. Василиса Володина сообщает, что в общественно-политической деятельности произойдут важные изменения, поворотные события, при этом обстановка будет не самая спокойная.
По словам астролога, ожидается активный месяц, который поможет многого добиться. До 10 июля будет сильна стихия воды. Она даст больше пространства для отдыха. чувств, переживаний, для уединения с природой, для души. Потом возникнет больше здравого смысла, больше тяжеловесности, больше здоровой бодрости.
Венера с 23 июля станет ретроградной и обещает возвращения любви, а кому-то неоправданные ожидания. Затем конец месяца обещает быть напряженным, а вот самые заключительные дни будут приятными.
В июле Володина говорит об одновременном проявление знаков Тельца и Льва. Это главные знаки месяца. Для них звезды приготовили больше ярких событий, чем у других. При этом для всех знаков будет важна тема успеха, выразить себя. Одновременно возникнет ограниченность материального ресурса. То есть захочется блеснуть в бизнесе или в отпуске, но немного не хватит денежных ресурсов.