“Поворотные события”: астролог Василиса Володина рекомендует в июле следить за новостями

Астролог Василиса Володина дала прогноз на июль и рассказала, что впереди ждут важные политические события. Известная телеведущая на своем ютуб-канале отметила, что необходимо следить за новостями.

Вторая половина июля на полтора года сдвинет приоритеты. В течение последующих 30 дней астролог рекомендует внимательно следить за новостями. Василиса Володина сообщает, что в общественно-политической деятельности произойдут важные изменения, поворотные события, при этом обстановка будет не самая спокойная.