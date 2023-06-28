Рак появляется изнутри: ученые нашли новую причину онкологии

Ученые из Австралии обнаружили, что специфические кольцевые РНК могут прикрепляться к ДНК и вызывать мутации, которые приводят к онкологическим заболеваниям. То есть не только генетическая предрасположенность и внешние факторы влияют на появление опухолей. Исследователи считают, что рак может развиться из здоровой клетки и расти изнутри, пишет “РИА Новости”.

Открытие сделали ученые из Университета Флиндерса в Аделаиде. Они назвали процесс "эндогенным РНК-направленным повреждением ДНК". До этого другие исследователи уже нашли новое семейство микромолекул — кольцевые РНК. Ученые установили, что большое количество таких соединений говорит о том, что риск развития онкологического заболевания крайне высок. Сейчас для выявления нескольких видов рака как раз используют более двадцати кольцевых РНК, используя их в качестве онкомаркеров. При этом ученые до недавнего времени не могли понять, какую именно роль играют эти соединения. Ведь долгое время считалось, что рак вызывают генетические факторы и внешнее воздействие. Теперь же исследователи говорят о том, что рак может развиться изнутри, когда микромолекула изменит ДНК и превратит здоровую клетку в раковую.