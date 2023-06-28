Рак появляется изнутри: ученые нашли новую причину онкологии

Ученые из Австралии обнаружили, что специфические кольцевые РНК могут прикрепляться к ДНК и вызывать мутации, которые приводят к онкологическим заболеваниям. То есть не только генетическая предрасположенность и внешние факторы влияют на появление опухолей. Исследователи считают, что рак может развиться из здоровой клетки и расти изнутри, пишет “РИА Новости”.
Открытие сделали ученые из Университета Флиндерса в Аделаиде. Они назвали процесс "эндогенным РНК-направленным повреждением ДНК". До этого другие исследователи уже нашли новое семейство микромолекул — кольцевые РНК. Ученые установили, что большое количество таких соединений говорит о том, что риск развития онкологического заболевания крайне высок. Сейчас для выявления нескольких видов рака как раз используют более двадцати кольцевых РНК, используя их в качестве онкомаркеров. При этом ученые до недавнего времени не могли понять, какую именно роль играют эти соединения. Ведь долгое время считалось, что рак вызывают генетические факторы и внешнее воздействие. Теперь же исследователи говорят о том, что рак может развиться изнутри, когда микромолекула изменит ДНК и превратит здоровую клетку в раковую.
Ряд исследований, например, говорит о том, что у новорожденных с острым лейкозом еще до появления симптомов онкозаболевания уровень специфических кольцевых РНК был существенно выше, чем у других. Такой вывод сделан по первым анализам крови у контрольной группы.
Рак — это неконтролируемый и ненормальный рост клеток. Процесс запускается при определенных условиях: отдельные гены начинают меняться и производить неправильные белки. Одна из распространенных причин — это тот случай, когда мутации возникают в течение жизни. Лишь в одной клетке появляется изменение в генах, они посылают сигнал о многократном делении и развивается опухоль. Известно, что пожилые люди чаще болеют раком, потому что пожилой организм хуже справляется с изменениями, которые происходят внутри. Также провокаторами рака могут становиться употребление табака, воздействие определенных гормонов, токсинов, влияет и уф-излучение и радиоактивное. Лишь от пяти до 20 процентов онкозаболеваний связаны с наследственными изменениями в генах.