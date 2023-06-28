В Коми осудили пенсионерку, которая от тоски вызвала полицию к себе домой

В Воркуте за ложный вызов оштрафовали 75-летнюю женщину, которая от тоски вызывала полицейских к себе домой. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как пояснили в ведомстве, 21 апреля 2023 года в семь часов вечера в городскую дежурную часть МВД Воркуты позвонила женщина и сообщила, что в ее квартире находится посторонний. Приехав на место, сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка их обманула. Как после призналась нарушительница, она целый день находилась дома одна и распивала спиртные напитки. Под вечер воркутинке стало скучно, и ей захотелось с кем-то побеседовать. Потому она позвонила в полицию и сообщила, что в квартиру ворвался посторонний человек.