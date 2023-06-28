Тамара Глоба предсказала дождь из купюр одному знаку зодиака

Известный российский астролог Тамара Глоба дала прогноз для одного из знаков зодиака. Она считает, что финансовое благополучие ждёт этим летом Стрельцов. Этому знаку звезды сулят искупаться в деньгах.

Астролог рассказала, что неожиданное прибавление в деньгах следует использовать грамотно. Стрельцам стоит вложиться в недвижимость — это будет одним из самых верных решений распорядиться суммой.