В Коми оборудовано 76 мест массового отдыха людей у воды

Вчера, 27 июля, глава Коми Владимир Уйба в своем обращении рассказал о том, какие меры безопасности в летний период предприняты правительством региона. Губернатор, в том числе сообщил, что в Коми обустроены 76 мест массового отдыха людей у воды. В некоторых муниципалитетах республики появятся новые выдвижные спасательные посты - два в Усть-Вымском районе, и еще по одному - в Сыктывдинском и Троицко-Печорском районах. Водолазы "СПАС-КОМИ" перед стартом пляжного сезона обследуют, а после очистят речное дно акваториев пляжей и проведут профилактические беседы с населением.

Глава также затронул вопросы пожарной безопасности. Он заявил, что в регионе на протяжении многих лет состояние пожарных водоемов оставалось без внимания. В 2023 году из республиканского бюджета на обустройство пожводоемов направят 10 млн рублей, а в последующие два года еще 100 миллионов рублей.