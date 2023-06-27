В Сыктывкаре подростки помогают мошенникам обналичивать краденые деньги

Начальник отделения по раскрытию преступлений в информационно-коммуникационной сфере МВД по Сыктывкару Андрей Кокшаров, рассказал 27 июня в общественной приемной главы Коми о том, какими приемами пользуются мошенники для кражи денег.

Как сообщил специалист, одним из популярных способов заработка в интернете стал найм людей как денежных курьеров. “Работники”, под видом курьера от юриста, в рамках заданий начинают ходить по необходимым адресам. Параллельно мошенники убеждают отдать деньги этому “курьеру”.