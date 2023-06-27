В Сыктывкаре подростки помогают мошенникам обналичивать краденые деньги

Начальник отделения по раскрытию преступлений в информационно-коммуникационной сфере МВД по Сыктывкару Андрей Кокшаров, рассказал 27 июня в общественной приемной главы Коми о том, какими приемами пользуются мошенники для кражи денег.
Как сообщил специалист, одним из популярных способов заработка в интернете стал найм людей как денежных курьеров. “Работники”, под видом курьера от юриста, в рамках заданий начинают ходить по необходимым адресам. Параллельно мошенники убеждают отдать деньги этому “курьеру”.
Андрей Кокшаров рассказал, что не так давно в столице Коми задержали двух таких работников – девочек 14 и 16 лет. В минувшую пятницу они обошли пенсионерок и собрали с них около миллиона рублей.
Также за пятницу и субботу в сыктывкарскую полицию поступили девять сообщений. В выходные поймали нескольких несовершеннолетних парней, которые тоже работали “курьерами”, двух девочек поймали сегодня. При этом правоохранитель отметил, что трое из четверых работников были из благополучных семей и ранее ни на каких учетах не состояли.