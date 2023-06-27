Люди с определенной группой крови реже болеют раком

Ученые провели исследования и выяснили, что люди с определенной группой крови реже заболевают раком. К такому выводу пришли в Корейском институте. Оказалось, что у тех, у кого II группа, не так часто диагностируют онкозаболевания, пишет Life.ru.
Специалисты Корейского института (KI) считают, что люди со II группой крови реже подвержены онкологическим заболеваниям. Прийти к такому выводу позволил анализ более 1,5 миллиона случаев заболевания раком за 25 лет.
Исследование сравнило данные об онкозаболевании и группе крови. Оказалось, что людей со II-ой по итогу меньше, чем с остальными. Ученые считают, что такие люди имеют не такой большой риск онкозаболеваний.
При этом точная взаимосвязь еще не установлена. Одна из гипотез гласит, что в крови у людей со II группой крови меньше антигенов, которые могут провоцировать опухоли. Есть еще мнение, что группа влияет и на иммунитет — от него также зависит развитие онкозаболевания.