Люди с определенной группой крови реже болеют раком

Ученые провели исследования и выяснили, что люди с определенной группой крови реже заболевают раком. К такому выводу пришли в Корейском институте. Оказалось, что у тех, у кого II группа, не так часто диагностируют онкозаболевания, пишет Life.ru.

Специалисты Корейского института (KI) считают, что люди со II группой крови реже подвержены онкологическим заболеваниям. Прийти к такому выводу позволил анализ более 1,5 миллиона случаев заболевания раком за 25 лет.