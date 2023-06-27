Стало известно, какой маникюр будет самым модным в июле 2023 года

Специалисты индустрии назвали несколько трендов в маникюре на лето 2023 года, а именно на июль. Здесь неоновые цвета, фрукты и морская тема в стиле “Русалочки”. Портал Thevoicemag.ru рассказал о нескольких актуальных идеях.
Оказывается, существует календарь маникюра — дни, когда эту процедуру делать лучше всего. Модный портал пишет, что благоприятные дни для маникюра в июле 2023 года по лунному календарю: 1- 2, 4, 11- 12, 21- 22, 28 и 31 июля. В эти даты дизайн и исполнение станут наиболее удачными. Чуть менее благоприятные, но тоже везучие дни: 4-6, 23-27 июля. А вот 7-8, 13-16 и особенно 17 числа лунный календарь маникюра на июль 2023 года рекомендует воздержаться от любых манипуляций с ногтями, чтобы избежать разочарований.
Что будет в тренде:
- Яркий и разноцветный дизайн: неоновые оттенки, лимонные, оранжевые тона, фуксия и бирюза. Их можно делать по отдельности или же сразу вместе — устроить палитру цветов на своих ногтях.
- Фрукты и ягоды: отлично смотрятся на ногтях сочные арбузы, нежные персики, красная малина или милые вишенки. Используйте фантазию и сезонные фрукты.
- В стиле русалочки: морская тема актуальна каждое лето, но в июле 2023 есть тренд на покрытие в стиле “Русалочки”. Это перламутровое покрытие, украшенное жемчугом. В июле 2023 года даже классический французский маникюр можно делать в морском стиле.
- Пастель: молочные оттенки, жемчуг в качестве декора, нежные оттенки любых цветов.
- Минералы: все оттенки драгоценных и полудрагоценных камней вошли в моду в начале лета. На ногтях может возникнуть янтарь, хризопраз или яшма.
- Тихая роскошь: маникюр в июле 2023 года может быть сдержанным и стильным. Мягкие нюдовые оттенки, изысканный градиент или современный тренч.
- Волны: сейчас это один из самых модных дизайнов. Можно использовать морские цвета, но также есть повод поэкспериментировать с яркими вариантами.
Мастер маникюра Лилия Шайхетдинова рассказала про тренды в маникюре лета 2023 года. Специалист говорит, что в моде экстра-длина. На такие ногти можно приклеивать разные элементы дизайна и даже объемные: бабочки, мишки, другие фигурки. В ходу металлическая втирка или витражные и полупрозрачные лаки. Модными называют оттенки красного, френч, омбре, градиенты и растушевку.