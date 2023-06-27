Стало известно, какой маникюр будет самым модным в июле 2023 года

Специалисты индустрии назвали несколько трендов в маникюре на лето 2023 года, а именно на июль. Здесь неоновые цвета, фрукты и морская тема в стиле “Русалочки”. Портал Thevoicemag.ru рассказал о нескольких актуальных идеях.

Оказывается, существует календарь маникюра — дни, когда эту процедуру делать лучше всего. Модный портал пишет, что благоприятные дни для маникюра в июле 2023 года по лунному календарю: 1- 2, 4, 11- 12, 21- 22, 28 и 31 июля. В эти даты дизайн и исполнение станут наиболее удачными. Чуть менее благоприятные, но тоже везучие дни: 4-6, 23-27 июля. А вот 7-8, 13-16 и особенно 17 числа лунный календарь маникюра на июль 2023 года рекомендует воздержаться от любых манипуляций с ногтями, чтобы избежать разочарований.