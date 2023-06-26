Что такое образование МВА?

MBA – это название квалификационной степени в менеджменте и программы дополнительного управленческого образования. Аббревиатура расшифровывается как Master of Business Administration – магистр делового администрирования. Обучение в таком формате подходит для бизнесменов, менеджеров высшего и среднего звена.
Как проходит обучение MBA
Особенность обучения заключается в тщательном разборе реальных бизнес-кейсов, взаимодействии между студентами, обмене профессиональными знаниями. Группа обсуждает конкретные примеры, выявляет причину проблемы, учится находить обоснованные решения. Такие курсы тренинг личностного роста https://zis.expert/courses/soft-skills/ включают обучение:
- операционному и стратегическому менеджменту;
- управлению рисками и финансами;
- маркетинговым технологиям;
- критериям аудита и экономическим дисциплинам.
В рамках курса внимание уделяется личностному развитию управленца или владельца бизнеса, самоменеджменту. Слушатели получают навыки управления собственным ресурсным состоянием, эмоциональным интеллектом. В ходе обучения можно изменить взгляд на процессы, происходящие в компании, научиться находить наиболее результативные решения.
Преимущества MBA-образования
Программа MBA рассчитана на получение слушателями практических знаний и навыков в области бизнес-администрирования. Это открывает перспективы для карьерного роста, а значит, и для увеличения зарплаты, востребованности на рынке труда. Также обучение MBA https://zis.expert/courses/management/mba-business-maximum-obuchenie-direktorov/ обеспечивает:
- расширение деловых связей за счет знакомства с предпринимателями и управленцами из всевозможных отраслей деятельности;
- укрепление личного авторитета, разработку стратегии создания персонального бренда;
- интеграцию в мировой рынок труда;
- развитие предпринимательских навыков.
Слушатели получают представление об изменениях, которые происходят в мире и в бизнесе. После обучения MBA проще открыть собственный бизнес и добиться успеха. Получение знаний и навыков такого рода способствует повышению самооценки и уверенности в себе, развитию коммуникативных способностей, ораторского искусства и лидерских качеств. Программа дает систематизированные знания в области предпринимательства.
Степень MBA необходима людям, которые стремятся к продвижению по карьерной лестнице, повышению квалификации и личной эффективности, расширению сферы профессионального общения.