Что такое образование МВА?

MBA – это название квалификационной степени в менеджменте и программы дополнительного управленческого образования. Аббревиатура расшифровывается как Master of Business Administration – магистр делового администрирования. Обучение в таком формате подходит для бизнесменов, менеджеров высшего и среднего звена.

Как проходит обучение MBA

Особенность обучения заключается в тщательном разборе реальных бизнес-кейсов, взаимодействии между студентами, обмене профессиональными знаниями. Группа обсуждает конкретные примеры, выявляет причину проблемы, учится находить обоснованные решения. Такие курсы тренинг личностного роста https://zis.expert/courses/soft-skills/ включают обучение: