“Останемся без воздуха”: Тамара Глоба заявила, что 2023 год станет одним из самых тяжелых

Известный российский астролог стала героиней ток-шоу, где поведала о том, что происходит сейчас в мире и чего ожидать в перспективе с точки зрения прогнозов. Тамара Глоба заявила, что рубеж Эры Водолея пройден. Именно этот факт запустил глобальные изменения, которые затрагивают все сферы жизни. Об этом пишет StarHit.ru.
Тамара Глоба отметила, что несколько лет назад она уже говорила, что мир кардинально изменится. Перемены продлятся несколько лет и за это время Россия покажет себя лидером.
Астролог сообщила, что 2023 год станет одним из самых тяжелых за всю историю. Тамара Глоба говорит, что сейчас очень много проблем, которые касаются воды, всего мира.
“Все страдает. Так мы можем остаться без экологии и воздуха. Я не говорю о злобе, которая сотрясает мир. Она тоже не помогает улучшить обстановку”, — комментирует астролог.
Об этом Тамара Глоба заявила в эфире программы “Прямой эфир” на телеканале “Россия 1”. Тогда ведущие зацепились за фразу эксперта про воздух и экологию. Оказалось, что еще в 2012 году астролог уже говорила о тяжелых последствиях, которые отразятся на природе всего мира. Тамара Глоба напомнила про 2010 год в Москве, когда горели торфяники. Астролог считает, что люди пытаются покорить Землю, не думая о будущем и экологии.
Именно поэтому по всей планете бушуют пожары, случаются наводнения и другие природные катаклизмы, отмечает известная астролог. По словам Глобы, природа намекает на то, что надо остановится, иначе может случиться непоправимое.