“Останемся без воздуха”: Тамара Глоба заявила, что 2023 год станет одним из самых тяжелых

Известный российский астролог стала героиней ток-шоу, где поведала о том, что происходит сейчас в мире и чего ожидать в перспективе с точки зрения прогнозов. Тамара Глоба заявила, что рубеж Эры Водолея пройден. Именно этот факт запустил глобальные изменения, которые затрагивают все сферы жизни. Об этом пишет StarHit.ru.

Тамара Глоба отметила, что несколько лет назад она уже говорила, что мир кардинально изменится. Перемены продлятся несколько лет и за это время Россия покажет себя лидером.

Астролог сообщила, что 2023 год станет одним из самых тяжелых за всю историю. Тамара Глоба говорит, что сейчас очень много проблем, которые касаются воды, всего мира.