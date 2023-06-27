В Сыктывкаре приведут в порядок тротуар около Стефановской площади

27 июня в администрации столицы Коми прошла общегородская ежемесячная планерка мэра Сыктывкара Владимира Голдина с отчетами ведомств касательно жизнеобеспечения города. После этого он перешел к брифингу с прессой. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у Владимира Голдина, как сейчас обстоят дела с проблемным тротуаром около Госаптеки недалеко от Стефановской площади.
Мэр Сыктывкара сообщил, что подрядчик, который приведет в порядок тротуар – найден.
“Как только окончательно подпишется договор, подрядчик приступит к работе. Насколько я знаю, победитель в аукционе – “Доринвест”. Также работы по благоустройству тротуара будут проведены около Пушкинской гимназии”, – добавил Владимир Голдин.
Также мэр сообщил, что вместо брусчатки тротуар возле Госаптеки будет заасфальтирован.
“Обычное, стандартное, асфальтовое, с хорошим качеством, с озеленением будет покрытие”, – добавил Владимир Голдин.
Напомним ранее, в течении четырех аукционов подряд администрация Сыктывкара не могла найти подрядчика, который приведет в порядок тротуар около Стефановской площади. В рамках последнего аукциона за ремонтные работы предлагалось на торгах 9,1 миллионов рублей.