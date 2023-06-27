В самом северном городе Коми завершается отопительный сезон

В Воркуте завершается отопительный сезон. Минувшей зимой энергоисточники Т Плюс в самом северном городе Коми работали без сбоев, допущений в подаче электрической и тепловой энергии не было.

В соответствии с постановление мэрии города, с 27 июня 2023 года отопительный сезон в Заполярье завершится.