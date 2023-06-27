В самом северном городе Коми завершается отопительный сезон

В Воркуте завершается отопительный сезон. Минувшей зимой энергоисточники Т Плюс в самом северном городе Коми работали без сбоев, допущений в подаче электрической и тепловой энергии не было.
В соответствии с постановление мэрии города, с 27 июня 2023 года отопительный сезон в Заполярье завершится.
У энергетиков на подготовку к следующему отопительному сезону есть примерно два месяца. За это время необходимо выполнить на основном и вспомогательном оборудовании ТЭЦ-2 и ЦВК капитальные, средние и текущие ремонты.
По благоустройству территорий энергообъектов запланирован большой объем работ. Также на воркутинской ТЭЦ-2 идут работы по реконструкции мазутного хозяйства, для того, чтобы полностью уйти от использования угля. На все эти работы выделено 838, 5 миллионов рублей.