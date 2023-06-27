Мэр Сыктывкара рассказал, реагирует ли он на мемы в интернете про себя

27 июня в администрации столицы Коми прошла общегородская ежемесячная планерка мэра Сыктывкара Владимира Голдина с отчетами ведомств касательно жизнеобеспечения города. После этого он перешел к брифингу с прессой. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у Владимира Голдина, как он относится к мемам про самого себя.

Мэр Сыктывкара заявил, что подумает над этим вопросом, так как он сам ранее не видел мемы о себе.