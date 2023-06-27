Мэр Сыктывкара рассказал, реагирует ли он на мемы в интернете про себя

27 июня в администрации столицы Коми прошла общегородская ежемесячная планерка мэра Сыктывкара Владимира Голдина с отчетами ведомств касательно жизнеобеспечения города. После этого он перешел к брифингу с прессой. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у Владимира Голдина, как он относится к мемам про самого себя.
Мэр Сыктывкара заявил, что подумает над этим вопросом, так как он сам ранее не видел мемы о себе.
“Я все это не читаю, и, честно говоря, немножко удивлен. Я не видел эти мемы и я не читаю телеграм-каналы. Вы меня извините, я больше концентрируюсь на работе. Сейчас очень много работы связанной с нашими дорогами, с БКД. Графики очень жесткие, напряженные и читать все это, надо наверно конечно. Но сейчас абсолютно не до этого и нет на это времени”, – заявил мэр Сыктывкара.
Позднее, Владимир Голдин попросил журналиста портала “Про Город Сыктывкар” прислать эти мемы ему в личные сообщения для ознакомления. После чего мэр столицы Коми будет готов дать этому свою оценку.