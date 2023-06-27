В Коми семилетний ребенок застрял в лифте

В Печоре ребенок застрял в лифте. Аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” выезжал на спасение жителя Коми 26 июня. Об этом пишет “Комиинформ”.
Инцидент случился 26 июня около 16:00 по адресу улица Строительная, 20. В четвертом подъезде многоквартирного дома сломался лифт. До поломки в него успел залезть семилетний ребенок.
Когда спасательный отряд прибыл на место, возле лифта уже работал мастер, который вытащил девочку из ловушки. Помощь спасателей и медиков не понадобилась.
Напомним, в Ухте школьный психолог отделался штрафом за то, что довел ребенка до слез. Педагог кричала и оскорбляла школьника из-за того, что тот якобы плохо учился. Момент инцидента записали на диктофон. На аудиодорожке было слышно, как из-под ребенка вытащи стул, из-за чего ученик упал на пол и ушибся.