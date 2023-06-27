В Сыктывкаре на нескольких улицах на сутки отключат холодное водоснабжение

В Сыктывкаре сразу на нескольких улицах отключат всю воду. О плановых ремонтных работах на водопроводных сетях предупредил Горводоканал. Холодную воду отключат 5 июля в 8:00. Обратно включение произойдет 6 июля в 8:00. Мероприятие запланировано в Орбите от улицы Печорской, также в Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе “Пригородный” и на Доручастке.

Давление с системе водоснабжения придет в норму лишь к полудню 6 июля.