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В Сыктывкаре на нескольких улицах на сутки отключат холодное водоснабжение

В Сыктывкаре на нескольких улицах на сутки отключат холодное водоснабжение Фото "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре сразу на нескольких улицах отключат всю воду. О плановых ремонтных работах на водопроводных сетях предупредил Горводоканал. 

Холодную воду отключат 5 июля в 8:00. Обратно включение произойдет 6 июля в 8:00. Мероприятие запланировано в Орбите от улицы Печорской, также в Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе “Пригородный” и на Доручастке. 

Давление с системе водоснабжения придет в норму лишь к полудню 6 июля. 

В Сыктывкаре на этот период организуют подвоз воды 5 июля с 9 часов утра до 21:00. Приобрести воду можно будет по следующим адресам: улица Малышева, 1 возле ТЦ Народный, улица Тентюковская, 469, Верхний Чов, 62, Нижний Чов, улица Магистральная,11. Также подвозы воду будет по адресу Покровский Бульвар, 4, улица Тентюковская, 306.

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