В Сыктывкаре на нескольких улицах на сутки отключат холодное водоснабжение

В Сыктывкаре сразу на нескольких улицах отключат всю воду. О плановых ремонтных работах на водопроводных сетях предупредил Горводоканал.
Холодную воду отключат 5 июля в 8:00. Обратно включение произойдет 6 июля в 8:00. Мероприятие запланировано в Орбите от улицы Печорской, также в Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе “Пригородный” и на Доручастке.
Давление с системе водоснабжения придет в норму лишь к полудню 6 июля.
В Сыктывкаре на этот период организуют подвоз воды 5 июля с 9 часов утра до 21:00. Приобрести воду можно будет по следующим адресам: улица Малышева, 1 возле ТЦ Народный, улица Тентюковская, 469, Верхний Чов, 62, Нижний Чов, улица Магистральная,11. Также подвозы воду будет по адресу Покровский Бульвар, 4, улица Тентюковская, 306.