В Коми осудили многодетную мать, которая пыталась избить полицейского

В Ижемском районе осудили многодетную мать за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили наказание в виде штрафа 25 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе судов Республики Коми.

Как следует из материалов дела, в селе Усть-Цильме сотрудник полиции в сопровождении представителя ГПДН ОМВД России пришел с проверкой к многодетной матерей, состоящей на профилактическом учете. Ранее в ведомство поступит сигнал о том, что женщина злоупотребляет спиртными напитками.