В Коми осудили многодетную мать, которая пыталась избить полицейского

В Ижемском районе осудили многодетную мать за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили наказание в виде штрафа 25 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе судов Республики Коми.
Как следует из материалов дела, в селе Усть-Цильме сотрудник полиции в сопровождении представителя ГПДН ОМВД России пришел с проверкой к многодетной матерей, состоящей на профилактическом учете. Ранее в ведомство поступит сигнал о том, что женщина злоупотребляет спиртными напитками.
Обвиняемая встретила представителей власти нерадушно: будучи пьяной, она накинулась на полицейского, затем кинула в него бутылку, ударила по лицу и спине, а после силой закрыла дверь и прищемила плечо потерпевшему.
Суд учел смягчающие (женщина имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, плюс подсудимая извинилась перед полицейским) и отягчающие обстоятельства (совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения) и вынес приговор в виде штрафа 25 тысяч рублей.