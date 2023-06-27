Психолог рассказал, какие селфи говорят о психическом расстройстве

Селфи прочно вошли в жизнь людей с появлением смартфонов и соцсетей. Одни обожают выкладывать фотографии самого себя, приправив их специальными фильтрами. Другие никогда не делают селфи. Иногда за привычкой фотографировать самого себя может скрываться нарциссизм. В другом случае это может оказаться просто трендом. Об этом рассказал разработчик теории адаптивного интеллекта, психолог Валерий Гут, пишет Life.ru.

По мнению психолога, человек может делать селфи, чтобы выразить себя, чтобы мотивировать общение или участвовать в соцтрендах. То есть это может быть просто популярная забава и ничего больше. При этом специалист считает, что существует и опасность для психики. Если человек делает селфи постоянно, стремиться к максимально идеальному фото, то в этом случае такое поведение может указывать на нарциссические черты личности.