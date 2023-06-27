Психолог рассказал, какие селфи говорят о психическом расстройстве

Селфи прочно вошли в жизнь людей с появлением смартфонов и соцсетей. Одни обожают выкладывать фотографии самого себя, приправив их специальными фильтрами. Другие никогда не делают селфи. Иногда за привычкой фотографировать самого себя может скрываться нарциссизм. В другом случае это может оказаться просто трендом. Об этом рассказал разработчик теории адаптивного интеллекта, психолог Валерий Гут, пишет Life.ru.
По мнению психолога, человек может делать селфи, чтобы выразить себя, чтобы мотивировать общение или участвовать в соцтрендах. То есть это может быть просто популярная забава и ничего больше. При этом специалист считает, что существует и опасность для психики. Если человек делает селфи постоянно, стремиться к максимально идеальному фото, то в этом случае такое поведение может указывать на нарциссические черты личности.
Валерий Гут отмечает, что ежедневно селфи делают не менее 100 миллионов человек. Психолог логично замечает, что все эти люди разом не могут быть нарциссами.
В 2008 году два исследователя Лаура Баффарди и Кейт Кэмпбелл изучали прямую и косвенную связь между селфи и нарциссизмом. В научной статье "Нарциссизм и социальные сети" они утверждали, что те, кто часто делает селфи, склонны к нарциссическому расстройству. Другие ученые не нашли подтверждения этому и опровергли заявление. При этом психолог Гут говорит, что селфи может быть признаком психического расстройства, если человек выкладывает по 5–6 таких фото ежедневно. Маниакальное желание безудержно и с пугающей частотой публиковать селфи американская психиатрическая ассоциация относит к расстройству с названием "селфит". При этом редкие селфи вовсе не говорят о наличии какого-то особенного состояния.