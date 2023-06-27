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Больше половины работодателей Коми намерены поднять зарплаты сотрудникам

Больше половины работодателей Коми намерены поднять зарплаты сотрудникамфото из архива ПроГородСыктывкар

Более половины работодателей Коми планируют поднять заработные платные своим сотрудникам до конца 2023 года. Об этом сообщила служба исследователей hh. ru.

Аналитики провели опрос бизнесменов Северо-Западного регионального округа, включая Коми, и выяснили, планируют ли те изменить зарплаты персонала в ближайшее время.

Больше половины работодателей (51%) начнут платить больше сотрудникам уже в этом году. При этом самые большие доходы ожидаются специалистов в сфере производства непродовольственных товаров, строительные фирмам, а также IT-компаниях. Тем не менее 38 % работодателей не видят возможным увеличивать оплату труда персоналу в ближайшие полгода, ещё 11 % предпринимателей затрудняются с ответом.

Как полагает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина, зарплаты продолжат расти и дальше, поскольку на рынке остро ощущается дефицит рабочей силы, а значит, работодатели в буквальном смысле борются за сотрудников, предлагая насколько возможно выгодные условия.

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