В Воркуте две управляющие компании скрыли от налоговой почти 7 млн рублей

В Воркуте управляющие компании задолжали государству около семи миллионов рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, в течение 2021-2022 годов руководство сразу двух управляющих компаний Воркуты не платили задолженности по сборам и страховым взносам, а также налогам. Обвиняемые сознательно скрывали от ведомств средства, имеющиеся в предприятии. В одном случае задолженность не превысила 2, 4 миллиона рублей. В другом - 4, 5 миллиона рублей.