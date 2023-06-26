Школьного психолога из Ухты, которая довела до слез ребенка, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Суд оштрафовал школьного психолога из Ухты из-за конфликта с учеником. Сотрудник образовательного учреждения обязана заплатить пять тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

В апреле 2023 года в социальных сетях появилась скандальная аудиозапись, которую сделали в ухтинской школе №19. На записи психолог грубила ученице, повышала на нее голос и в итоге, довела ребенка до слез. Таким образом, педагог пыталась призвать девочку учиться, а “не приходить трепать нервы”. Также на звуковой дорожке было слышно, как из-под девочки вытащили стул, после чего ребенок упал и получил синяк.