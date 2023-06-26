Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки

С 27 июня 2023 года Сбер запускает специальную скидку, с её помощью можно получить на Домклик сниженную ставку по программе "Господдержка" — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8 п.п.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка: