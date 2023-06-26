Житель Коми выплатил своей совершеннолетней дочери почти полтора миллиона рублей

В Сосногорске мужчина выплатил алименты в размере почти полтора миллиона рублей уже совершеннолетней дочери. Задолженность была погашена только после того, когда отцу девочки запретили выезжать за границу.

Мать девочки пыталась взыскать с мужчины алименты много лет, но отец ребенка все время находил новые пути уклонения от выплат. Всякий раз, когда пристав находил отца дечовки, тот менял работу, а денег, которые можно было бы взыскать не имел.