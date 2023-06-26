Сыктывкар занял 59-ое место в рейтинге городов России по зарплатам

Сыктывкар находится в середине рейтинга городов России по заработным платам. Столица Коми заняла 59-. строчку из 100. Об этом сообщает РИА-Рейтинг. Самая большая зарплата в Сыктывкаре оказалась у энергетиков. Средняя месячная зарплата в этой отрасли составляет 72 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат заняла Москва. Больше всех зарабатывают сотрудники финансовых организаций — в среднем 230 тысяч рублей в месяц.

На самых последних строчках рейтинга оказались Элиста и Киров. Там самые высокие зарплаты у госслужащих. В среднем они получают около 45 тысяч рублей.