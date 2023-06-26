Женщине, которая пыталась поджечь военкомат в Усинске, продлили арест. Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу адвоката обвиняемой. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Как сообщили органы предварительного следствия, в апреле 2023 года жительница Усинска пыталась поджечь входную дверь военного комиссариата города с помощью “Коктейля Молотова”. Однако, пожар так и не произошел: огонь удалось оперативно потушить. Женщину задержали.
В отношении жительницы Усинска возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
28 апреля 2023 года Верховный суд Республики Коми постановил, что поджигательница будет находиться под арестом по 10 июня 2023.
Позже Усинский городской суд продлил арест женщине до 10 июля 2023 года. Адвокат подозреваемой подал апелляционную жалобу, но Верховный суд республики отклонил ее и оставил меру пресечения без изменений.