Женщине, которая пыталась поджечь военкомат в Усинске, продлили арест. Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу адвоката обвиняемой. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Как сообщили органы предварительного следствия, в апреле 2023 года жительница Усинска пыталась поджечь входную дверь военного комиссариата города с помощью “Коктейля Молотова”. Однако, пожар так и не произошел: огонь удалось оперативно потушить. Женщину задержали.

В отношении жительницы Усинска возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

28 апреля 2023 года Верховный суд Республики Коми постановил, что поджигательница будет находиться под арестом по 10 июня 2023.