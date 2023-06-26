Василиса Володина назвала счастливчиков недели, которым светит финансовая поддержка

Астролог Василиса Володина дала астрологический прогноз на неделю с 26 июня по 2 июля 2023 года. Специалист считает, что финансовая поддержка ожидает медработников и благотворителей. Василиса Володина написала прогноз на последнюю неделю июня в своем телеграм-канале. Астролог считает, что дни будут непростыми. События 24 июня отразились на многих стрессом. Василиса Володина рекомендует брать паузу и осознание в спорах.

Астролог пишет, что многие в карьере рискуют проявить себя не с лучшей стороны — с помощью дерзкой выходки, которая поразит окружающих. Это грозит тем, что в миг можно сломать деловые или даже личные отношения.

Меркурий переходит в Рак во вторник. Такое время подходит для импровизаторов, важно в разговоре передавать эмоции и отдавать собеседнику частичку себя. В контактах сейчас будет цениться искренность и вовлеченность. В противном случае диалог не сложится.

Астролог считает, что неделя благоприятна для заработка. В такие дни необходимо следить за своим здоровьем, ухаживать за своим телом, кожей. Василиса Володина пишет, что можно запланировать полезное обучение, выбрать для себя какой-то созидательный труд и направить его на благо своей семьи.