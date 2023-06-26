В Сыктывкаре закрыли доступ в заброшенное здание напротив бани №4, где недавно был пожар

В знаменитой сыктывкарской заброшке напротив бани №4 ликвидировали места возможного доступа в помещение. Об этом сообщает администрация столицы Коми.
Спасатели Сыктывкара смогли восстановить демонтированную дверь в заброшенное здание бывшего общежития по адресу Октябрьский проспект, 69.
Напомним, 22 июня произошел пожар в заброшенном пятиэтажном здании по адресу Октябрьский проспект, 69. К месту происшествия оперативно приехали спасательные службы. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя несколько часов. В тушении огня задействовали 31 пожарного и шесть спецмашин.
На видео, которое прислали подписчики “Про Город Сыктывкар” видно, что горела крыша постройки.
По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Видео с места проишествия смотрите в нашем телеграм-канале.